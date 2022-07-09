НЕВСКИЕ НОВОСТИ
MainНОВОСТИ СТАТЬИ ЭКСПЕРТЫ ВЛАСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НЕВСКИЕ НОВОСТИ

503 подписчика

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А что знает Наебулина о советской экономике? То, что она изучала в Йеле - центре вербовки предателей России?Набиуллина на ПМЭ...
  • Валерий Ворожищев
    Вперёд, к "святым 90-ым"!Назад в 90-е: ЖКС...
  • Наталья Середа
    Где обучали этих журналистов -" ПЕРОРАЛЬНЫМ отравлением этанолом"- это к чему в статье? Начинаете игру слов, запутать...Двух отравившихся...

Почти 60 общественных объединений ветеранов освободят от арендной платы

Они смогут свободно пользоваться нежилыми помещениями, принадлежащими городу. В Петербурге в 2022 году от арендной платы за пользование нежилыми помещениями освободят 58 общественных объединений ветеранов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх