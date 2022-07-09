Почти 60 общественных объединений ветеранов освободят от арендной платы

Они смогут свободно пользоваться нежилыми помещениями, принадлежащими городу. В Петербурге в 2022 году от арендной платы за пользование нежилыми помещениями освободят 58 общественных объединений ветеранов.
