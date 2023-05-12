Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Американцы её пропихнули через придуманную ими же партию зеленых. США везде лезет под предлогом благих намерений. Евр...Глава МИД ФРГ при...
  • Россиянин
    Ну тогда Германия будет приравнена к стороне конфликта тоже.Глава МИД ФРГ при...
  • Иван Иванов
    если дурак-то это навсегда.....Глава МИД ФРГ при...

Британский телеканал показал карту территорий России и Белоруссии, куда могут достать переданные Украине британские ракеты Storm Shadow

Британский телеканал показал карту территорий России и Белоруссии, куда могут достать переданные Украине британские ракеты Storm Shadow

Пока на Западе продолжают утверждать о якобы наложенном на Украину запрете о применении западных вооружений по территории России, в Киеве уже во всю составляют карты, куда могут достать новые британские дальнобойные ракеты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх