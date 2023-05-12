Британский телеканал показал карту территорий России и Белоруссии, куда могут достать переданные Украине британские ракеты Storm Shadow

Пока на Западе продолжают утверждать о якобы наложенном на Украину запрете о применении западных вооружений по территории России, в Киеве уже во всю составляют карты, куда могут достать новые британские дальнобойные ракеты.
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