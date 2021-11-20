Артиллеристы общевойсковой армии ВВО в Бурятии отметили День ракетных войск и артиллерии

Артиллеристы общевойсковой армии ВВО в Бурятии отметили День ракетных войск и артиллерии

В текущем году с артиллеристами и ракетчиками проведено более 240 тактических и тактико-специальных учений батарей, около 20 тактических учений артиллерийских дивизионов, более 15 тренировок по управлению огнем соединений.

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