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Россия сохраняет лидерство в цифровизации вопреки внешним вызовам

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что Россия сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на внешние вызовы, такие как попытки взлома оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции.

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