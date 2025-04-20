Россия сохраняет лидерство в цифровизации вопреки внешним вызовам

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что Россия сохраняет ведущие мировые позиции в цифровизации, несмотря на внешние вызовы, такие как попытки взлома оборудования, ограничения на передачу технологий и санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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