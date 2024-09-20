Пожизненно осужденному актеру-диверсанту из «Глухаря» предстоит новый процесс

Также по делу пройдут и другие участники РДК**.В Московский военный суд поступило еще одно дело в отношении известного по русским сериалам актера Кирилла Канахина*, который принял решение встать на сторону ВСУ.
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