Премьера "Белой палатки" в Малом театре: 80-летие Великой Победы

Малый театр в Москве представит спектакль "Белая палатка" 26 апреля. Постановка, созданная к 80-летию Великой Победы режиссером Ириной Михайленко, расскажет о военных медиков и их борьбе за жизни в полевых госпиталях.
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