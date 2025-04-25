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Царьград

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Премьера "Белой палатки" в Малом театре: 80-летие Великой Победы

Премьера "Белой палатки" в Малом театре: 80-летие Великой Победы

Малый театр в Москве представит спектакль "Белая палатка" 26 апреля. Постановка, созданная к 80-летию Великой Победы режиссером Ириной Михайленко, расскажет о военных медиков и их борьбе за жизни в полевых госпиталях.

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