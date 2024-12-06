Лавров: Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам

Москва будет судить об администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по конкретным шагам, но действующий хозяин Белого дома Джо Байден хочет оставить своему сменщику тяжелое наследие.
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