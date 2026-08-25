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Ламело Болл нанял личного водителя. Ранее защитник наехал на ногу ребенку и попал в ДТП

Звездный защитник Ламело Болл заработал репутацию плохого водителя во время своего пребывания в «Шарлотт».

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