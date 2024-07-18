Съемки нового сериала "Чужой" завершились в Таиланде после нескольких месяцев работы. Проект, который разрабатывается под рабочим названием "Чужой: Неверленд", рассказывает историю за 30 лет до событий первого фильма франшизы.
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