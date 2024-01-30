«Будете, как боги»: тайна грехопадения

«Душевная беседа» с Константином Душеновым. Для кого предназначалось Древо познания добра и зла в Раю? Правда ли, что нынешнее состояние мира — это прямой результат грехопадения Адама и Евы? В чём заключается Богоподобие человека? https://rusprav.
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