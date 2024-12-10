Сезонная цветотерапия: 7 оттенков в интерьере, которые помогут пережить самое темное время года

Как добавить своему жилищу немного солнца, объясняет дизайнер Недостаток света в холодные месяцы — частая причина того, что настроение без причины портится и мир кажется во всех смыслах скучным и блеклым.
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