Тиски советской классической военной школы: ВС РФ зажимают гарнизон Алексеево-Дружковки У бандеровцев — злость и ужас: «Не врите про „35 минут жизни русского солдата“.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ужас от Киева — и...
- Ужас от Киева — и...
- ВМС США пообещали...
В районе Киева взрыв до небес, старты горящих ракет и "огненные брызги"
Украинская столица и ее окрестности уже более 50 часов находятся под ударами российских беспилотников. Об этом сообщает канал "Изнанка".
Например, в населенном пункте Милая, неподалеку от Киева, происходит сильный пожар в складских помещениях. Это возгорание замечено спутниками NASA.
В районе житомирской трассы произошел мощный взрыв на складе, где хранились боеприпасы для формирований киевского режима. В социальных сетях размещено большое количество роликов, где показаны кадры детонации с рассыпающимися в разные стороны фрагментами твердого ракетного топлива, а также старты самих ракет.
Масштабы происходящего столь значительны, что перекрыто движения автотранспорта.
По всей видимости, интенсивность ударов по вражеским объектам будет сохранена. Не исключается, что по целям снова отработают баллистическими оперативно-тактическими ракетами.