Совет директоров «Софтлайна» избрал правление из 9 человек, сообщила компания. В правление вошли следующие топ-менеджеры «Софтлайна»: с оветник по правовым вопросам Виктор Иорданский, административный директор Владислав Котусов, гендиректор Владимир Лавров, директор по персоналу Вера Машкова, директор по безопасности Андрей Мельников, директор по связям с инвесторами Александра Мельникова, директор отдела по слияниям и поглощениям Максим Русских, финансовый директор Артем Тараканов, директор по маректингу Елена Типисова.