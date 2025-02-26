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Пленный украинский солдат опасается повторной мобилизации после обмена

Пленный украинский солдат опасается повторной мобилизации после обмена

Украинский военнослужащий Александр Чумак, взятый в плен в Курской области, опасается возможной повторной мобилизации на родине после обмена.

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