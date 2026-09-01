Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Литве идет прев...
- Кнутов: США уже г...
- ЮГ Глава РАН рассказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым