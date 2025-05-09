Путин и иностранные лидеры сделали совместное фото у поста номер один

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами зарубежных государств сделали совместную фотографию возле постоянного поста почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня в Александровском саду.
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