Историк Эммануэль Тодд из Франции заявил, что поражение Соединённых Штатов в украинском конфликте приведёт к распаду Североатлантического альянса, а также освобождению европейских государств от «американского контроля».
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