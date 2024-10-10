Путин поинтересовался у губернатора местом производства его костюма

Во время видеоконференции, посвященной запуску «Первой ткацкой фабрики» в Володарске, президент России Владимир Путин в шутливой форме поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о материале его костюма.
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