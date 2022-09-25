«Интерфакс»: Бывший депутат Верховной рады Журавко погиб в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне

Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб.
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