Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А не будут брать — отключим газ! /УправДом -  "Бриллантовая рука"/Россия ограничила...
  • Максим
    Вспоминается старая шутка про микросхему с десятью ножками и двумя ручками для переноски :-)Intel впервые вжи...
  • Ингерман Ланская
    а Это - Арест молодых коммунистов вызвал волну негодования по всему миру - вааще для поржать))))))))))))))))))))))))))Британские коммун...

80% жителей Запорожья хотят присоединения региона к РФ. За неделю более 70 тысяч жителей области подали на российское гражданство

80% жителей Запорожья хотят присоединения региона к РФ. За неделю более 70 тысяч жителей области подали на российское гражданство

Порядка 80% населения Запорожской области хотят объединения с Российской Федерацией. В регионе на получение российских паспортов уже подано более 70 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх