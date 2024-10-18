Ignio.com Рак. Еженедельный ювелирный гороскоп за 21 - 27 октября

На этой неделе вы сможете почти без проблем заняться реализацией собственных планов. Чтобы легче преодолевать все возможные препятствия, а также сохранять оптимизм, воспользуйтесь помощью тигерита (или тигрового глаза).
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