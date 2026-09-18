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Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет

Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет

Пентагон опубликовал руководство, предписывающее обязательный скрининг на дефицит тестостерона для военнослужащих и резервистов старше 30 лет, в рамках реализации политики, объявленной в июле министром войны Питом Хегсетом.

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