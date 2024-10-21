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Живого мужчину случайно отправили на органы

Живого мужчину случайно отправили на органы

36-летний житель Кентуки по имени Энтони Гувер попал в больницу после передозировки наркотиками. Врачи решили, что мужчина мертв, поэтому было принято решение разобрать его тело на органы для нуждающихся.

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