Живого мужчину случайно отправили на органы

36-летний житель Кентуки по имени Энтони Гувер попал в больницу после передозировки наркотиками. Врачи решили, что мужчина мертв, поэтому было принято решение разобрать его тело на органы для нуждающихся.
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