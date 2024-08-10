Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Будни мужчин. Все что нам интересно

Вечером 8 августа было объявлено, что на фоне продолжающейся обороны приграничья Курской области от вторгшихся сил ВСУ генпрокурор РФ Краснов приказал прокуратурам этого и соседних регионов перейти на круглосуточный режим работы.