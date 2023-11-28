В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в разбое

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего и 48-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.
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