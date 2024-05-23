Кадыров доложил Путину о большом резерве, подготовленном для СВО

Глава Чечни побывал на встречи с президентом, отчитавшись в успехах своего региона.Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, доложил тому о состоянии дел в Чечне и пригласил его посетить Грозный.
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