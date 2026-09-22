Экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин приговорен к 8 годам

Суд признал бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина виновным в получении взятки в 6 млн рублей и приговорил его к восьми годам лишения свободы со штрафом в 6,7 млн рублей.
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