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    проспись,валенок,,,Дипломат Рябков н...

Дипломат Рябков назвал преступным актом поставки ВСУ снарядов с ураном от США

Дипломат Рябков назвал преступным актом поставки ВСУ снарядов с ураном от США

Поставка на Украину снарядов с обедненным ураном спровоцирует эскалацию конфликта и нанесет вред окружающей среде.

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Комментарии
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Борис Кокин
Вы сначала разберитесь с тем ураном который до сих пор пиндосам продаёте а потом уже возмущайтесь по поводу снарядов, а то умники и рыбку съесть и членом не подавиться.
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18 час.
саша дмитренко
проспись,валенок,,,
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4 час.

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