Дипломат Рябков назвал преступным актом поставки ВСУ снарядов с ураном от США

360Военное делоПодписатьсяДипломат Рябков назвал преступным актом поставки ВСУ снарядов с ураном от СШАПоставка на Украину снарядов с обедненным ураном спровоцирует эскалацию конфликта и нанесет вред окружающей среде.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииБорис КокинВы сначала разберитесь с тем ураном который до сих пор пиндосам продаёте а потом уже возмущайтесь по поводу снарядов, а то умники и рыбку съесть и членом не подавиться.Ответить18 час.саша дмитренкопроспись,валенок,,,Ответить4 час.
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