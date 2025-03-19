Дэвид Сакс о статье в Hill: правда о конфликте на Украине раскрыта

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Дэвид Сакс, американский инвестор, назначенный президентом США ответственным за политику в области искусственного интеллекта и криптовалют, высказался о статье, опубликованной в газетеHill.
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