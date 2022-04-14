Подписчица Валентина посоветовала приготовить салат по её рецепту: необычное сочетания ингредиентов мне очень понравилось

Ингредиенты: 2 болгарский перца (можно взять разных цветов) 400 гр. куриного филе 4 яйца 1 банка консервированных шампиньонов 1 морковь 1 луковица соль и перец по вкусу для заправки: майонез Приготовление: Морковь, лук и перец нарежьте кубиками.
Ингредиенты: 2 болгарский перца (можно взять разных цветов) 400 гр. куриного филе 4 яйца 1 банка консервированных шампиньонов 1 морковь 1 луковица соль и перец по вкусу для заправки: майонез Приготовление: Морковь, лук и перец нарежьте кубиками.
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