Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Как бы ни старалась многоуважаемая Татьяна Голикова убедить окружающих, что повышение пенсионного возраста – это самое настоящее благо, люди до сих пор воспринимают пенсионную реформу как форменное издевательство.
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