Визит в Москву направлен на воплощение в жизнь консенсуса глав Китая и России -- премьер Госсовета КНР

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Нынешний визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Цяна направлен на воплощение в жизнь консенсуса глав двух государств, продолжение прочной дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение, и углубление взаимовыгодного сотрудничества.