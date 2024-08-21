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Китай

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Визит в Москву направлен на воплощение в жизнь консенсуса глав Китая и России -- премьер Госсовета КНР

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Нынешний визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Цяна направлен на воплощение в жизнь консенсуса глав двух государств, продолжение прочной дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение, и углубление взаимовыгодного сотрудничества.

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