Bild: легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии и загорелся

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом. Об этом 31 мая сообщила газета Bild. / Источник: © Markus Klümper/Global Look PressВ результате падения воздушное судно, предварительно, врезалось в палисадник, при этом задев фасад дома в Нижнем Рейне.