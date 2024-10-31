Лавров полетит в страну Евросоюза впервые с начала СВО на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полетит в страну Евросоюза - Мальту - впервые с начала специальной военной операции на Украине на встречу Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
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