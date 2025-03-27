В Таиланде на месте строительства железной дороги обнаружили древнюю пагоду

Древний храм обнаружили в Таиланде во время строительства железной дороги, сообщает Thaiger. Неожиданную находку сделали строители, которые работали над освоением земель для новой железной дороги в провинции Пхаяо.
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