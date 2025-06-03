Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске ограничат утром 6 июня

6 июня на улице Карла Либкнехта в Иркутске будет ограничен проезд автомобилей. Это будет пятница. Как сообщили в администрации, ограничение вступит в силу в 4:30 на участке от Тимирязева до Подгорной, но в 9 утра проезд уже откроют.