Заметно похолодает: 6 октября на Питер обрушатся дожди и сильный ветер

Дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду накроют Санкт-Петербург уже завтра.Согласно прогнозам погоды, 6 октября, во вторник, Санкт-Петербург накроют дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.