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Царьград

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Заметно похолодает: 6 октября на Питер обрушатся дожди и сильный ветер

Заметно похолодает: 6 октября на Питер обрушатся дожди и сильный ветер

Дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду накроют Санкт-Петербург уже завтра.Согласно прогнозам погоды, 6 октября, во вторник, Санкт-Петербург накроют дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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