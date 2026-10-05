Заметно похолодает: 6 октября на Питер обрушатся дожди и сильный ветер

Дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду накроют Санкт-Петербург уже завтра.Согласно прогнозам погоды, 6 октября, во вторник, Санкт-Петербург накроют дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт с соратни...
- Австрийский экспе...
- Трамп проиграл - ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым