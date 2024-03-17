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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отбил 32 броска «Эдмонтона» из 34 и стал 3-й звездой. Он одержал 35 побед первым в сезоне среди вратарей

28-летний российский вратарь отразил 32 броска из 34. Первой звездой матча стал оформивший дубль защитник «Эвеланш» Шон Уолкер.

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