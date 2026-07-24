Рублев по ходу матча с Ван Ашем в Эшториле: «Даже в Анталье корты лучше»

Андрей Рублев остался недоволен качеством кортов на турнире в Эшториле. По ходу четвертьфинального матча против Люки Ван Аша при счете 15:30 в третьем гейме россиянин не сумел перебросить мяч через сетку и эмоционально высказался о покрытии: «Конечно, ###### корт, конечно! Даже в Анталье корты лучше».