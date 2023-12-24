Россия заставляет Украину менять военную стратегию

Эксперты спрогнозировали большие перемены в зоне СВО зимой @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление.
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