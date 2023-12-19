Конгрессмен США Берчетт: Киев разворовывает американские деньги

REUTERS/Julia Nikhinson Американским властям пора перестать подогревать конфликт на Украине, который не отвечает интересам США, заявил член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News.
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