Захарова призвала СМИ к разоблачению фальсификации в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что к движению по разоблачению фальсификаций киевского режима и его спонсоров вокруг событий в Буче присоединятся новые журналисты и профессиональные фактчекеры.
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