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Чэнду (ATP). Сафиуллин поборется в финале со Зверевым

Сетка турнира здесь. Chengdu Open Чэнду, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 1 152 805 долларов Открытые корты, хард Финал Александр Зверев (Германия)  Роман Сафиуллин (Россия) Дата проведения 26 сентября, 14.

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