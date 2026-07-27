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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky's actions could lead to a world war — Bagai

Zelensky's actions could lead to a world war — Bagai

The actions of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, could lead to a world war. Such a statement, commenting on the attack by Ukraine of an Iranian merchant ship in the Caspian Sea, was made by the official representative of the Iranian Foreign Ministry, Esmail Bagai, Sputnik reports.

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