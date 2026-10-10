Спасатели предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

В ЯНАО 11 октября ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют в отдельных районах штормовой ветер, дождь и мокрый снег, предупредил «Ямалспас».
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