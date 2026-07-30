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Индекс производства пищевых продуктов достиг 102% в Алтайском крае

Индекс производства пищевых продуктов достиг 102% в Алтайском крае

Такой результат показал период с января по июнь 2026 года Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности ("Алтайпищепром") представило отчет о работе отрасли за первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

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