Партия Грузии "Солидарность во имя мира" попросила Путина отменить визовый режим

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Ну и кому они нужны? Азербайджана с фокусами мало? Нашли свой путь расстреляв наших миротворцев, пусть этой тропкой и топают, но мимо России. Те русские, что смогли сбежать из Грузии или ассирийцы, что спасали родню из Тбилиси, прошли пехом до Чечни, выгнанные из своих квартир и домов, а часто просто сбегавшие от расправ через ущелья, много чего о грузинах рассказали. Не нужны они здесь!