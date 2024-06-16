Члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами.
Партия Грузии "Солидарность во имя мира" попросила Путина отменить визовый режим
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Грузины, идите ... В США и Европу.
Ответить
14 час.
E
Ed
Ну и кому они нужны? Азербайджана с фокусами мало? Нашли свой путь расстреляв наших миротворцев, пусть этой тропкой и топают, но мимо России. Те русские, что смогли сбежать из Грузии или ассирийцы, что спасали родню из Тбилиси, прошли пехом до Чечни, выгнанные из своих квартир и домов, а часто просто сбегавшие от расправ через ущелья, много чего о грузинах рассказали. Не нужны они здесь!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии