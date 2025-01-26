Япония захотела русской рыбки?

Владимир Алтайцев Ей поххххх что писать, пусть даже клеветнический бред, лишь бы помоями облить СССР и Сталина.Уже всем здесь видно, ч то эта мразь на Ц ИПСО рабог тает

Александр Першин Да . Рыбку она хочет российскую есть .А вот на хую американском она сидит давно с 1945 года .Также как Германия и Южная Корея .Эти три страны являются вассалами США .