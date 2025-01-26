Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    Япония желает, вновь, наладить перепродажу ворованной у русских рыбы. По примеру тех стран, которые перепродают русск...Япония захотела р...
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Япония захотела русской рыбки?

Япония захотела русской рыбки?

Премьер-министр Японии Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. Это удивительно, потому что до настоящего времени Токио декларировало безапелляционную позицию: «Либо передача курильских островов, принадлежащих России, Японии, либо никаких мирных договоров».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ей  поххххх  что писать, пусть даже  клеветнический  бред, лишь бы  помоями облить СССР  и Сталина.Уже  всем здесь  видно, ч то  эта  мразь на  Ц ИПСО  рабог тает
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7 час.
Александр Першин
Да . Рыбку она хочет российскую есть .А вот на хую американском она сидит давно с 1945 года .Также как Германия и Южная Корея .Эти три страны являются вассалами США .
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7 час.
m
mihail
Япония желает, вновь, наладить перепродажу ворованной у русских рыбы. По примеру тех стран, которые перепродают русские ископаемые.
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1 час.

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