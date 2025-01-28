Фигуристка Дюамель высказалась о перспективах россиян на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном соревновании, канадская фигуристка Меган Дюамель призналась, что ждет конкурентной борьбы от российских фигуристов, которые пройдут квалификацию на зимние Олимпийские игры - 2026.
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