Народный фронт добился блокировки нелегального объезда весов в Шелексе

Проверка началась после обращения Народного фронта. Ведомство предписало дорожным службам устранить несанкционированный объезд пункта весового контроля в поселке Шелекса, который использовался большегрузным транспортом для уклонения от процедуры взвешивания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии