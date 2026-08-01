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Царьград

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Народный фронт добился блокировки нелегального объезда весов в Шелексе

Народный фронт добился блокировки нелегального объезда весов в Шелексе

Проверка началась после обращения Народного фронта. Ведомство предписало дорожным службам устранить несанкционированный объезд пункта весового контроля в поселке Шелекса, который использовался большегрузным транспортом для уклонения от процедуры взвешивания.

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